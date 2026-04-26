幸せそうにお昼寝する猫ちゃんの姿。見る人を一瞬で笑顔にすると反響を呼んでいます。話題の投稿は4万回以上表示され、5000件を超える「いいね」が寄せられています。

【写真：お昼寝中の猫がギュッと『抱きしめていたもの』とは……尊い瞬間に癒される】

後ろ足をギュッ」と抱きしめて…？

Xアカウント「ふうさん ฅ^•ﻌ•^ฅ」に投稿されたのは、可愛い寝姿の猫ちゃんです。とても幸せそうなお顔でお昼寝をしている「フラン」くん。

なんと、後ろ足を前足でギュッと抱っこして寝ていたのだとか。後ろ足の毛づくろいをしている途中で、そのまま夢の中へ入ってしまったのでしょうか。

自慢の肉球もバッチリ見える癒しの寝姿。見ているこちらまで思わず笑顔になってしまいます。

フランくんの愛らしい姿は、他にもたくさん紹介されています。丸いベッドに収まって眠る様子は、茶色と白のふわふわな毛並みが相まって、まるで「ロールケーキ」のようだと話題になることも。

また、お気に入りの場所にあごを乗せてリラックスしたり、お腹いっぱいで幸せそうに眠りについたりと、バリエーション豊かな寝顔を披露してくれています。次はどんな寝姿を見せてくれるのか楽しみです。

あまりの愛らしさに絶賛の嵐

フランくんの寝姿を見たXユーザーたちからは「ふうさんさん可愛いニャン」「肉球 サービス」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ふうさん ฅ^•ﻌ•^ฅ」では、フランくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ふうさん ฅ^•ﻌ•^ฅ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。