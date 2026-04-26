aespa、初ドームツアーで17万人動員 ツアー初披露のユニット曲など進化のステージ【ライブレポート】
グローバルグループ・aespaが初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』の最終公演を4月26日に東京ドームで開催し、4万7000人を動員。京セラドーム大阪公演（4月11日・12日）、東京ドーム公演（4月25日・26日）の4日間で17万人を熱狂させた。
【ライブ写真】初披露！aespaユニット曲パフォーマンスの模様
今回のドームツアーは、昨年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』をソールドアウトさせ、ライブを望む多くのファンの声に応える形で開催された。この日は「Armageddon」でライブがスタート。レザー調の衣装に身を包んだKARINA、GISELLE、WINTER、NINGNINGの4人がセンターステージに登場すると、炎や火花の演出で会場の熱気は一気に高まった。ハードな生演奏に乗せ、サポートダンサーたちとのフォーメーションダンスで魅了し、続いて今回のツアーで初披露となった「ATTITUDE」を披露した。スクリーンに映し出されたシルエットの演出とあわせて、クールかつスタイリッシュに魅せた。
MCでは最終公演の興奮をそれぞれが語り、WINTERの「ここからはみなさんが大好きな曲をたくさんお届けします！」とのあおりから、「Drift」「Dirty Work」へ。後者では、生演奏によってよりハードなサウンドで届けられ、大きなコールが起きた。
メンバーのソロタイムでは、KARINAが制服姿で“ゴリゴリ”のパフォーマンスを見せ、NINGNINGはオーガニックなサウンドの中でしなやかに美声を響かせた。WINTERは白いボディのエレキギターを構えて登場し、メガネをかけたブリティッシュな雰囲気で魅了。GISELLEは“えりちゃん”とスパンコールで刺繍された衣装で、ポップかつキュートなステージで沸かせた。
続いて、KARINA＆WINTER、GISELLE＆NINGNINGのユニット曲「Serenade」「Lollipop」が披露された。
これらのユニット曲は今回のツアーで初披露されたもの。ハードかつパワフルな前者、しなやかで妖艶な後者と、それぞれの魅力にあふれたステージに大歓声が起きた。
そして、今回のツアーで初披露となった「In Halo」をスタンドマイクでまっすぐに歌い上げ、ボーカル力でも魅せると、トロッコに乗って「Hot Air Balloon」「Bubble」を歌唱してファンを喜ばせた。
そこからは「Rich Man」「Next Level」「Supernova」「Whiplash」と人気曲を連発。本編ラストは「Girls」と「Drama」のマッシュアップバージョンとなり、アンコールをあわせて全24曲が披露された。
ラストのMCでは、最近日本語を勉強しているというNINGNINGが「今日は本当にありがとうございました。みなさんからいただいた愛に応えられるように、これからも一生懸命がんばるaespaであり続けます」と日本語で感謝を伝えた。さらに、7月に東京・京王アリーナTOKYOにてファンミーティング『MY-J presents aespa JAPAN FANMEETING 2026 “MY CLASS MaeTE”』が開催されることも発表され、aespaの初ドームツアーは幕を閉じた。
■セットリスト
01. Armageddon
02. ATTITUDE
03. Kill It
04. Drift
05. Dirty Work
06. GOOD STUFF (KARINA Solo)
07. Ketchup And Lemonade (NINGNING Solo)
08. BLUE (WINTER Solo)
09. Tornado (GISELLE Solo)
10. Serenade (KARINA & WINTER)
11. Lollipop (GISELLE & NINGNING)
12. In Halo
13. Count On Me
14. Hot Air Balloon
15. Bubble
16. ZOOM ZOOM
17. Rich Man
18. Next Level
19. Supernova
20. Whiplash
21. Girls + Drama (Mash up Ver.)
＜アンコール＞
En1. Sun and Moon
En2. Live My Life
En3. To The Girls
【ライブ写真】初披露！aespaユニット曲パフォーマンスの模様
今回のドームツアーは、昨年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』をソールドアウトさせ、ライブを望む多くのファンの声に応える形で開催された。この日は「Armageddon」でライブがスタート。レザー調の衣装に身を包んだKARINA、GISELLE、WINTER、NINGNINGの4人がセンターステージに登場すると、炎や火花の演出で会場の熱気は一気に高まった。ハードな生演奏に乗せ、サポートダンサーたちとのフォーメーションダンスで魅了し、続いて今回のツアーで初披露となった「ATTITUDE」を披露した。スクリーンに映し出されたシルエットの演出とあわせて、クールかつスタイリッシュに魅せた。
メンバーのソロタイムでは、KARINAが制服姿で“ゴリゴリ”のパフォーマンスを見せ、NINGNINGはオーガニックなサウンドの中でしなやかに美声を響かせた。WINTERは白いボディのエレキギターを構えて登場し、メガネをかけたブリティッシュな雰囲気で魅了。GISELLEは“えりちゃん”とスパンコールで刺繍された衣装で、ポップかつキュートなステージで沸かせた。
続いて、KARINA＆WINTER、GISELLE＆NINGNINGのユニット曲「Serenade」「Lollipop」が披露された。
これらのユニット曲は今回のツアーで初披露されたもの。ハードかつパワフルな前者、しなやかで妖艶な後者と、それぞれの魅力にあふれたステージに大歓声が起きた。
そして、今回のツアーで初披露となった「In Halo」をスタンドマイクでまっすぐに歌い上げ、ボーカル力でも魅せると、トロッコに乗って「Hot Air Balloon」「Bubble」を歌唱してファンを喜ばせた。
そこからは「Rich Man」「Next Level」「Supernova」「Whiplash」と人気曲を連発。本編ラストは「Girls」と「Drama」のマッシュアップバージョンとなり、アンコールをあわせて全24曲が披露された。
ラストのMCでは、最近日本語を勉強しているというNINGNINGが「今日は本当にありがとうございました。みなさんからいただいた愛に応えられるように、これからも一生懸命がんばるaespaであり続けます」と日本語で感謝を伝えた。さらに、7月に東京・京王アリーナTOKYOにてファンミーティング『MY-J presents aespa JAPAN FANMEETING 2026 “MY CLASS MaeTE”』が開催されることも発表され、aespaの初ドームツアーは幕を閉じた。
■セットリスト
01. Armageddon
02. ATTITUDE
03. Kill It
04. Drift
05. Dirty Work
06. GOOD STUFF (KARINA Solo)
07. Ketchup And Lemonade (NINGNING Solo)
08. BLUE (WINTER Solo)
09. Tornado (GISELLE Solo)
10. Serenade (KARINA & WINTER)
11. Lollipop (GISELLE & NINGNING)
12. In Halo
13. Count On Me
14. Hot Air Balloon
15. Bubble
16. ZOOM ZOOM
17. Rich Man
18. Next Level
19. Supernova
20. Whiplash
21. Girls + Drama (Mash up Ver.)
＜アンコール＞
En1. Sun and Moon
En2. Live My Life
En3. To The Girls