歌手で俳優のＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝が２７歳に誕生日を迎えた２６日、東京・渋谷 ｄｕｏ ＭＵＳＩＣ ＥＸＣＨＡＮＧＥでバースデーコンサートを開催した。

昨年８月に女優の趣里と結婚し、同９月に第１子が誕生。ライフステージが変わって以降、初めて迎える誕生日となった。

昨年１１月にＢＥ：ＦＩＲＳＴを脱退し、ソロとなっても応援してくれるファンに「いろんな方々が応援してくださってますし、並大抵ではない思いで応援してくださる方が多い。それは昔から恵まれて生きてきた最大の武器」と感謝。「今後、よりｅｘｐａｎｄ（拡大）だったり、大事なコアな部分。自分の中でのエネルギー源になっていると自負している」と自らに言い聞かせるように語った。

ソロ活動の心境については「今の立場は責任感が大きい立場だなと思います」と吐露。「最高責任者として、大切な仲間だったり身近な人を守っていかないといけない。背中を僕が見せて一緒にお尻をたたき合いながら向上していくスピード感は、並大抵ならぬパワーが必要だと思っています。プレッシャーでもあるし、同時に大きな自信もあります」と背筋を伸ばした。

５月には東名阪を巡るＺｅｐｐツアーを開催する。ツアータイトルは直訳で「棺おけから帰ってくる」を意味する「ＢＡＣＫ ＦＲＯＭ ＴＨＥ ＣＯＦＦＩＮ」と銘打ち「まだ僕のことに目を付けてくれてない『知らないよ』って方にも、僕が死んでいく手前では数億倍びっくりするようなレジェンドとして棺おけに入るんじゃないかなと思います」と独特な表現で将来像を描いていた。