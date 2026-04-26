お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドが２６日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。赤木が今月１０日、東京ドームでの巨人―ヤクルト戦の始球式に臨んだ際の裏側が紹介された。

３月の巨人２軍開幕戦での始球式に続く始球式登板に、ドーム入りするや「ボケない！」と決意表明した赤木。「正真正銘、アウトコースいっぱい（のストライク）で阿部（慎之助）監督も『あいつ、契約してみようかな』と思うくらいの投球で」と意気込んでブルペンへ。

中学、高校、自身でサークルをつくった大学時代と野球を続けてきた赤木は、ブルペンで田中瑛斗投手に「立つ時にピタッと立った方がいいです。地面をかんで立つように」と右足が折れるクセなど投球フォームを矯正してもらい、一気に重心が安定。「あとは緊張せず、リラックスするだけです」とのアドバイスを受け、マウンドへ向かった。

きれいなフォームから投げ込んだ１球は見事、ストライク。ベンチで見守った田中も「ど真ん中！ めっちゃいい球。ナイスボール」と拍手かっさいで赤木とがっちり握手をかわしていた。