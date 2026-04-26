◆パ・リーグ オリックス ９―４ 日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）

日本ハムは２６日、オリックスに敗れ今季ワーストの４連敗。借金も最悪の４となった。「５番・二塁」で先発したドラフト３位・大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）＝東海大＝は１―０の初回２死三塁で中前適時打を放ち、プロ初打点をマークした。

迷いなく振り抜いた。大塚は九里の２球目シンカーをジャストミート。プロ１２打席、３安打目でプロ初打点を記録し、「甘い球が来たらどんどん振っていこうと思っていた。あまり打点を稼ぐタイプではないですが、得点に絡むことができて良かった」。新庄監督からは、「５番じゃないよ。８番のイメージで」と助言された。「後ろにつなぐことだけを考えていけた」と、人生初だという５番起用に応えた。

新庄監督は「雰囲気あるでしょ。（オリックスの）森（友）くん意識してんのって（大塚に）聞いたら、してないらしいです（笑）」と、足を高く上げるフォームが左の強打者をほうふつさせると絶賛。大塚は「先輩方からもよく言われるけど意識はしていない。打つポイントを意識しています」と説明した。俊足巧打の即戦力ルーキーが停滞するチームに新風を吹き込む。（川上 晴輝）