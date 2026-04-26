◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

衣料品販売大手ＺＯＺＯ創業者で、大会発案者の前沢友作氏が会場で取材に応じ、今大会の入場者数が４日間合計で１万人を超えたことを報告した。

同大会はプロアマ戦を１０日間開催し、参加権を１組１００万円で販売。ラウンドガールが全組に同行し、市場価格数億円のハイパーカーを会場に展示するなど、異例の試みで盛り上げた。昨年の第１回大会は観戦チケットを各日１万円で販売し、４日間で計３６４１人と入場者数は低調。収支は「４・５億円の赤字。僕が個人で負担します」と報告していた。

今大会は観戦チケットを無料とし、４日間で合計１万５０１人が来場した。前沢氏は「盛り上がりました。来場者数は１万⼈を超えてたようです。前回はチケット代も⾼くて、あまり来場者がいなかったので、プロもみんな喜んでたので良かったと思います」と語った。

第１回大会からの成長や変化について「細かい第１回の課題は、皆さんの⽬には多分あんまり⾒えていないところでいろいろ解決できているので、それは⼿応えあるなと。何より観戦無料にしたことで、多くの来場者の皆さん駆けつけてくださったので、それは良かったんじゃないかなと思います」と総括した。