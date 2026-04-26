◆春季高校野球奈良県大会▽３回戦 智弁学園５―０奈良大付（２６日・さとやくスタジアム）

センバツ準優勝の智弁学園が奈良大付を下し、ベスト８に進出した。

小坂将商監督は、センバツで４勝を挙げたエース左腕・杉本真滉（３年）を春季大会の登録から外した。「肩も肘も問題ないが、疲れがある。（ベンチに）入れると使いたくなってしまう」と説明した。

エース抜きのチームは、先発の村上雄星（３年）が２回、２番手・吉田快晴（２年）が３回、３番手・水口亮明（３年）が４回とつなぐ完封リレー。それでも、指揮官は「吉田は良かったけど…」と渋い表情。「『杉本さんがいる』じゃなくて『俺がおる！』みたいな、気合を持った選手が出てきてほしかった」と語った。

打線は、プロ注目右腕の奈良大付・新城楓雅（３年）から３回までに３点を挙げた。１番・捕手で出場した角谷哲人（３年）は３安打１四球の活躍。「（新城は）角度があって最初はビックリしたけど、柔らかいバッティングができた」と対応。Ｕ―１８日本代表候補合宿にも参加し、「トップレベルのピッチャーと対戦しているので」と、自信をのぞかせていた。