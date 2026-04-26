“堂々とデート派”と“静かに愛を育む派”…IU♡年上俳優ら長寿カップル、恋愛のさまざまな形

漢江（ハンガン）デートがバレた交際歴8年のカップル、そして「本当に愛しているなら、わざわざ言葉にしない」と語る交際4年目のカップル。韓国芸能界を代表する“長寿カップル”の姿もさまざまだ。

去る2018年12月、「5カ月前から交際中」と熱愛を認めた俳優イ・グァンスと女優イ・ソンビン。9年目の長期恋愛を続けている2人は、旅行やデートの目撃談に加え、公式の場でも愛情をのぞかせ、多くの人に応援されている。

【画像】10年越しの片想い成就？イ・ジョンソクとIU

2025年の授賞式「青龍（チョンニョン）映画賞」では、イ・グァンスが俳優キム・ウビンとプレゼンターとして登壇すると、客席にいたイ・ソンビンが両手で望遠鏡の形を作って彼を見守る姿が話題となった。

そして、そんな2人が今回、漢江デートをキャッチされ、再び注目の的になった。

最近、SNSでは、2人が漢江でデートを楽しむ写真や目撃談が投稿された。帽子とサングラスを着用したイ・グァンスは、犬と散歩をして、イ・ソンビンもマスクで顔を隠していたが、2人であることは一目でわかる。

（写真＝イ・ソンビンInstagram）左からイ・ソンビン、イ・グァンス

このデートは芸能界でも話題になった。先日、タレントのユ・ジェソクは、自身のYouTubeコンテンツ「Pinggyego」で「マーケティングのようなことをしていた」とイ・グァンスをからかった。

これに対し、イ・グァンスは「天気が良かったので、僕も…」「マーケティングではなく、春を感じただけ」と答え、笑いを誘った。

（写真＝SNS）イ・グァンス（左）、イ・ソンビン

多様な目撃談で人々をときめかせている2人に対し、もう1組の長期恋愛カップル、IUとイ・ジョンソクは静かに交際を続けている。

2人の熱愛が発覚したのは、2022年12月だ。イ・ジョンソクが授賞式で交際を暗示する感想を述べ、その相手がIUであることが判明した。

当時、IUはイ・ジョンソクについて、「長い間、同僚だった方と頼り合い、良い感情を育んでいる。長い間、ありがたいことに私を応援し、常に『素敵だ』と言ってくれ、心強く励ましてくれる、頼もしくて可愛い人だ」と紹介した。

（写真提供＝OSEN）左からイ・ジョンソク、IU

音楽番組『人気歌謡』のMCとして出会い、長年の友人から恋人となった2人は、大きく祝福された。しかし、これといったデートの目撃談もないイ・ジョンソクとIU。

そんななか、イ・ジョンソクがIUの単独コンサート「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN SEOUL」に姿を現した。彼は、グレーの帽子にチェックシャツという装いで、俳優シン・ジェハとともにIUのペンライトを握りしめて、公演を観覧し、目を引いた。

（写真＝SBS）『人気歌謡』MCを務めていたIUとイ・ジョンソク

IUもまた、恋人を暗示するかのような発言で注目を集めた。最近公開された自身のコンテンツ「ミニパレット」にて、共演した俳優ピョン・ウソクとユ・スビンが互いへの愛情を見せると、IUは「本当に愛しているなら、わざわざああやって愛について語り続けたりしない。愛とは、ただ心の根底にあるものだ」と語った。

（記事提供＝OSEN）