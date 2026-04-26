長嶋一茂、幼少期から脅威の食通ぶり 離乳食がフグだった 上沼恵美子がイジる「事実であっても普通は言わない」
タレントの長嶋一茂が26日に放送された料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』（ABCテレビ・テレビ朝日系）に出演。食通ぶりを明かした。
【写真】料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』決勝に進出したシェフ４人
今回、料理の真価を見抜く審査員には19年連続ミシュラン三つ星日本料理「かんだ」の神田裕行、19年連続ミシュラン三つ星フレンチガストロノミー“ジョエル・ロブション”総料理長の関谷健一朗のほか「国民代表審査員」として、“神の舌”を持つと称されるカリスマアーティスト・GACKT、料理番組『おしゃべりクッキング』を27年にわたって務めて料理を見極める確かな目を持つ上沼恵美子、幼少期から味覚を研ぎ澄ましてきた長嶋一茂が参加した。
自身の食通ぶりについて一茂は「大きいことは言えないんですけど離乳食がもうすでにフグだったので…」と明かし、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）も「そんなことがあるんですか？」と目が点に。そんな一茂に対し、上沼は「審査員って大嫌いなんです。こんな私でいいのかなって。離乳食がフグって…。事実であっても普通は言わない」とイジって笑いを誘っていた。
優勝賞金1000万円。料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』は総勢313人の中からし烈な戦いを勝ち抜いて勝ち上がってきたファイナリスト4人が決勝を戦う。今大会は「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」という4つのジャンル別で準決勝を戦い、激戦を制してきた料理人たち。大会を通してのテーマは「新・定番」。決勝では、まずは“サバイバルラウンド”でファイナリストが4人から2人に絞られる。テーマは「ラーメンの新・定番を作れ！」。ここを勝ち上がった2人によって優勝決定戦が戦われる。テーマは「鍋の新・定番を作れ！」となる。
【写真】料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』決勝に進出したシェフ４人
今回、料理の真価を見抜く審査員には19年連続ミシュラン三つ星日本料理「かんだ」の神田裕行、19年連続ミシュラン三つ星フレンチガストロノミー“ジョエル・ロブション”総料理長の関谷健一朗のほか「国民代表審査員」として、“神の舌”を持つと称されるカリスマアーティスト・GACKT、料理番組『おしゃべりクッキング』を27年にわたって務めて料理を見極める確かな目を持つ上沼恵美子、幼少期から味覚を研ぎ澄ましてきた長嶋一茂が参加した。
優勝賞金1000万円。料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』は総勢313人の中からし烈な戦いを勝ち抜いて勝ち上がってきたファイナリスト4人が決勝を戦う。今大会は「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」という4つのジャンル別で準決勝を戦い、激戦を制してきた料理人たち。大会を通してのテーマは「新・定番」。決勝では、まずは“サバイバルラウンド”でファイナリストが4人から2人に絞られる。テーマは「ラーメンの新・定番を作れ！」。ここを勝ち上がった2人によって優勝決定戦が戦われる。テーマは「鍋の新・定番を作れ！」となる。