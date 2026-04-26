秋元康氏が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズグループ「Cloud ten」（クラウド テン）が26日、三井アウトレットパーク横浜ベイサイドで、初めて観客を前にしたお披露目イベントをスタートした。4月23日に都内でプロジェクト始動が発表され、メンバー30人がお披露目されていた。

晴天の中行われたイベントでは、「さりげない未来」「君とSomeday」「ごめん 愛こそ全て」の3曲を披露し、フレッシュなパフォーマンスを見せた。メンバーのお見送り会も実施し、初めてのファンとの交流を楽しんだ。記者発表から3日後という短いスケジュールでのお披露目イベントとなったが、記者発表を見たという来場者、SNSを見て訪れた人などさまざまだった。

午後1時からの第一部は阿部晴仁、宇治斗真、北凪晴、木村陽、興梠大和、佐藤流星と碩大翔、冨澤琉、西山巳喜多、福嶋涼斗、福田結聖。同3時からの第二部は稲葉斗真、上野誠治、大瀬礼葵、大和田歩夢、駒井玲紅、小峯佑斗と碩大翔、根本純志、濱屋元希、平石愛葵、渡邊絢斗と、メンバーを分けて登場した。今後も都内近郊でお披露目イベントを実施していく予定という。

第二部に出演した根本は「見てくださった方々の視線が温かくてうれしかったです」と感謝。稲葉も「見てくださる方々が盛り上げてくれたので、楽しくパフォーマンスができました」と伝えた。

大和田は「初のMCにすごく緊張しましたが、上手く話せて良かったです」とコメント。濱屋は「初めてのステージなのに、アットホームなファンの方の雰囲気にあったかい気持ちになりました」と話した。

「Cloud ten」は株式会社Y＆N Brothers、三井不動産グループ、東京ドームがタッグを組んだプロジェクトで、昨夏から全国規模のオーディションを開始。複数回の合宿審査などを重ね個性豊かな30人が決定した。8月からダイバーシティ東京プラザ6階の専用劇場で開始予定の劇場公演は毎日上演を目標とし、30人が数チームに分かれて活動する方針という。

今後のスケジュールは以下の通り。

4／29水祝千葉ららぽーと柏の葉センタープラザ

5／4月祝埼玉ららぽーと富士見屋外広場

5／5火祝神奈川ららぽーと湘南平塚1階空の広場

5／10日神奈川ラゾーナ川崎プラザルーファ広場

5／16土東京ダイバーシティ東京プラザ2階フェスティバル広場

5／17日埼玉ららぽーと富士見（雨天対応次第）屋外広場

5／24日東京ラクーアラクーアガーデンシアター

6／6土東京アーバンドックららぽーと豊洲（雨天対応次第）メインステージ

6／13土東京アーバンドックららぽーと豊洲メインステージ

6／14日東京アーバンドックららぽーと豊洲メインステージ

6／20土東京ららぽーと立川立飛2階イベント広場・ステージ

6／21日東京ららぽーと立川立飛2階イベント広場・ステージ

6／27土神奈川ラゾーナ川崎プラザルーファ広場

6／28日埼玉ステラタウンメローペステージ