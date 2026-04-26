フリーアナウンサーの杉崎美香さんがインスタグラムを更新。現在2児の母である杉崎さんが、自身の1歳当時の写真を披露している。



【写真】「可愛い」と話題になった1歳の時の杉崎美香さん

杉崎さんは自身の幼少期の写真を3枚アップ。公開のきっかけは現在8カ月の次男だといい、「数日前、夕飯を作っている時ふとソファのほうを見ると、まだハイハイもしていない8か月の次男が、ソファの前に立っていまして」「ちょうど写真の私が、テーブルに手をついて立っているのと同じように、ソファに手をついて遊んでいたので、載せました〜w」と説明した。



また、杉崎さんは「『いま、1.2歩ハイハイしたよね！？すごい！』なんて、最近家族で大喜びしたばかりだったから、いきなり立つという行動に出て、急展開すぎて、衝撃でした笑」と次男の成長ぶりに驚きつつ、笑いまじりにコメント。ユーザーからは「お子さん成長早いね！」「歩き始めると、いろいろいたずらもするでしょうから気を付けないとね！」などの声も寄せられていた。



SNSでは、「美香ちゃん可愛い」「当時からも非常に可愛らしいのですね」「幼少期のとても可愛い美香さん」「1歳の杉崎美香 可愛いすぎるよ」「すごい髪型ですね！」などのコメントがあった。



杉崎さんは、1978年10月31日生まれ、大分県出身。山口大学人文学部卒。これまでに「めざにゅ〜」「めざましどようび」（フジテレビ）、「FOOT×BRAIN」（テレビ東京）などの番組でMCを務めた。現在はセント・フォース所属のタレントとしても活動している。