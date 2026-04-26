GTVニュース

任期満了に伴う沼田市長選挙と伊勢崎市議会議員選挙は２６日投票が行われ、即日開票されます。大勢の判明はいずれも午後１０時ごろの見通しです。

沼田市長選に立候補しているのは、２期目の当選を目指す現職の星野稔さん（６０）と、新人で元市議会議員の島田康弘さん（４９）の２人です。

午後５時現在の投票率は３７．７４％で、前回の選挙を１４．６１ポイント下回っています。また、２５日までに６８３９人が期日前投票を済ませていますが、前回の選挙より７６８人減りました。

一方、元職と新人の２人が立候補した欠員１の市議補選も２６日投開票されます。

市長選・市議補選ともに投票は、一部を除いて、このあと午後７時まで行われ、午後８時１５分から開票作業に入ります。沼田市選挙管理委員会によりますと、市長選の大勢判明は、午後１０時ごろ、市議補選は午後１１時ごろの見通しです。当日有権者数は、男女あわせて３万６１７３人です。

一方、定数３０の伊勢崎市議選には現職２１人、元職２人、新人１２人のあわせて３５人が立候補しました。

投票はこのあと午後７時まで行われ、午後８時から開票作業が始まります。伊勢崎市選挙管理委員会によりますと、大勢判明は午後１０時ごろの見込みです。当日有権者数は、男女合わせて１６万３７６１人です。