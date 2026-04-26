【W杯回顧録】第18回大会（2006年）｜“頭突き”で全てが変わった――ジダン退場が導いたイタリアの４度目V
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は2006年の第18回大会だ。
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●第18回大会（2006年）／ドイツ開催
優勝：イタリア
準優勝：フランス
【得点王】ミロスラフ・クローゼ（ドイツ）：５得点
決勝進出７度で優勝が３度。欧州屈指の栄光の歴史を持ち、大舞台の開催経験も豊富なドイツでのワールドカップは、波乱だらけだった前回から一転、欧州勢が主役を独占した。
前回ベスト16に進出した日本は、JFA川淵三郎会長が「サッカーに対する情熱、見識が申し分なく、日本のサッカーを一番知っている。世界に認められるチームにしたい」と、ジーコを代表監督に据えて４年間強化を進めてきた。ただしジーコには、鹿島の草創期に事実上チームを牽引した歴史はあっても、監督としての実績はなかった。
また鹿島時代はポジショニングもセンチメートル単位で厳しく指示していたそうだが、日本代表では「そんな必要はない」と信頼に重きを置いていた。例えば就任早々には、中田英寿と中村俊輔を個別に呼んで「キミたちはチームの顔だ。だから直訴してこない限り代えることはない」と伝えたという。
実際ジーコは、ドイツ大会初戦でもコンディションの整わない中村をスタメン起用。確かに中村のキックから幸運な先制点が生まれた。だが後半の采配には、対戦相手のオーストラリアを率いる監督叩き上げのフース・ヒディンクとの力量の違いが浮き彫りになった。
ヒディンクは開幕直前のドイツとの親善試合（２−２）を見て、日本を分析していた。
「中田英と中村からスピードあるフォワードへのパスを寸断するのがポイントで、ミッドフィルダーを制する必要がある。終盤には課題を抱えている」
１点を追うオーストラリアは、61分に194センチのジョシュア・ケネディを入れてFWを増やし、ストレートなロングボールを送り込むように指示。全体も押し上げてプレッシャーをかけ続けることで、セカンドボールも次々に回収していく。逆に炎天下で後手に回った日本は、心身も頭脳も疲弊していった。こうした流れでオーストラリアは、84分、その後も「日本キラー」ぶりが定着していくティム・ケーヒルがついに同点ゴール。日本は決壊したように一気に３失点して逆転負けを喫した。
結局日本の命運は、この初戦で決まった。続くクロアチア戦はスコアレスドローで凌ぎ、辛うじてグループリーグ（GL）突破の可能性を繋ぐが、３戦目の相手は優勝候補筆頭のブラジルである。玉田圭司の鮮やかなゴールで先制したものの、それがブラジルの起爆剤となったかのように４ゴールを畳み込まれた。
ジーコ自身は、日本サッカーにプライドを持ち心血を注ぎ込んで取り組んだ。だが一方でオーストラリアは、ヒディンクを予選のプレーオフ直前に招聘しながら、クロアチアを抑えてGLを突破し、優勝したイタリアをアディショナルタイムまで苦しめた。明らかに日本代表の敗因はジーコを選任したJFAにあったが、川淵会長は丁寧な検証もなく大会開催中に早々と失言という体裁で次期監督（イビチャ・オシム）を発表してしまった。
日本が戦ったグループFを３戦全勝で終えたブラジルは、連覇が有力視されていた。前回大会では25分間しかプレー出来なかったカカがミランで大ブレイク。ロナウジーニョは直前のUEFAチャンピオンズリーグでバルセロナを優勝に導き、パワフルなアドリアーノも台頭、ロナウドも健在で、ジュニーニョ・ペルナンブカーノのFKは欧州で猛威を振るっていた。何より前年のコンフェデレーションズカップでは、決勝戦でライバルのアルゼンチンを４−１と圧倒。充実ぶりを証明していた。
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●第18回大会（2006年）／ドイツ開催
優勝：イタリア
準優勝：フランス
【得点王】ミロスラフ・クローゼ（ドイツ）：５得点
前回ベスト16に進出した日本は、JFA川淵三郎会長が「サッカーに対する情熱、見識が申し分なく、日本のサッカーを一番知っている。世界に認められるチームにしたい」と、ジーコを代表監督に据えて４年間強化を進めてきた。ただしジーコには、鹿島の草創期に事実上チームを牽引した歴史はあっても、監督としての実績はなかった。
また鹿島時代はポジショニングもセンチメートル単位で厳しく指示していたそうだが、日本代表では「そんな必要はない」と信頼に重きを置いていた。例えば就任早々には、中田英寿と中村俊輔を個別に呼んで「キミたちはチームの顔だ。だから直訴してこない限り代えることはない」と伝えたという。
実際ジーコは、ドイツ大会初戦でもコンディションの整わない中村をスタメン起用。確かに中村のキックから幸運な先制点が生まれた。だが後半の采配には、対戦相手のオーストラリアを率いる監督叩き上げのフース・ヒディンクとの力量の違いが浮き彫りになった。
ヒディンクは開幕直前のドイツとの親善試合（２−２）を見て、日本を分析していた。
「中田英と中村からスピードあるフォワードへのパスを寸断するのがポイントで、ミッドフィルダーを制する必要がある。終盤には課題を抱えている」
１点を追うオーストラリアは、61分に194センチのジョシュア・ケネディを入れてFWを増やし、ストレートなロングボールを送り込むように指示。全体も押し上げてプレッシャーをかけ続けることで、セカンドボールも次々に回収していく。逆に炎天下で後手に回った日本は、心身も頭脳も疲弊していった。こうした流れでオーストラリアは、84分、その後も「日本キラー」ぶりが定着していくティム・ケーヒルがついに同点ゴール。日本は決壊したように一気に３失点して逆転負けを喫した。
結局日本の命運は、この初戦で決まった。続くクロアチア戦はスコアレスドローで凌ぎ、辛うじてグループリーグ（GL）突破の可能性を繋ぐが、３戦目の相手は優勝候補筆頭のブラジルである。玉田圭司の鮮やかなゴールで先制したものの、それがブラジルの起爆剤となったかのように４ゴールを畳み込まれた。
ジーコ自身は、日本サッカーにプライドを持ち心血を注ぎ込んで取り組んだ。だが一方でオーストラリアは、ヒディンクを予選のプレーオフ直前に招聘しながら、クロアチアを抑えてGLを突破し、優勝したイタリアをアディショナルタイムまで苦しめた。明らかに日本代表の敗因はジーコを選任したJFAにあったが、川淵会長は丁寧な検証もなく大会開催中に早々と失言という体裁で次期監督（イビチャ・オシム）を発表してしまった。
日本が戦ったグループFを３戦全勝で終えたブラジルは、連覇が有力視されていた。前回大会では25分間しかプレー出来なかったカカがミランで大ブレイク。ロナウジーニョは直前のUEFAチャンピオンズリーグでバルセロナを優勝に導き、パワフルなアドリアーノも台頭、ロナウドも健在で、ジュニーニョ・ペルナンブカーノのFKは欧州で猛威を振るっていた。何より前年のコンフェデレーションズカップでは、決勝戦でライバルのアルゼンチンを４−１と圧倒。充実ぶりを証明していた。