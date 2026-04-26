水迫畜産が牛肉の不適正な表示をしていたことを受け、鹿児島県警はきょう26日、事務所など2か所に家宅捜索に入りました。県警は意図的な偽装があったとみて、食品表示法違反の疑いで捜査しています。

県警の捜査員が26日午後、に入りました。

乳牛などを「黒毛和牛」と表示

この問題は水迫畜産が、乳牛などを「黒毛和牛」と表示したり、県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」と表示したりしていたものです。

数量は27トンで、農林水産省が是正を指示し、水迫畜産は今月、農水省に改善報告書を提出しました。

「意図的ではない」としているが…

26日は県警の捜査員あわせておよそ40人が、と指宿市の事務所に家宅捜索に入りました。

水迫畜産は不適正表示について「法律の理解が不十分だった。意図的ではない」としていますが、県警は水迫畜産が意図的に牛肉の産地偽装などを行っていたとみて、食品表示法違反の疑いで捜査しています。

警察の強制捜査が入るのは、問題発覚後、初めてです。

ふるさと納税の返礼品に

水迫畜産の商品は県内の8つの市と町がふるさと納税の返礼品として扱っていて、わかっているだけで寄付件数はおよそ4万7000件、寄付額はおよそ7億7000万円に上っています。

県警は、水迫畜産の関係者から任意で話を聞くなどして捜査しています。

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