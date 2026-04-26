大島優子が仰天…戸田恵梨香の姿を証言「休みなのにもかかわらず」…餃子100人分秘話 『劇場版 SPEC〜結〜』撮影で
俳優の戸田恵梨香が、きょう26日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演するのを前に、番組公式インスタグラムで予告動画が公開された。
【動画】大島優子が仰天した戸田恵梨香の姿…証言
プライベートで10年以上の付き合いがある俳優の大島優子がリモート出演する。「自分のことを何でも話す」という戸田が、自宅で見せた驚がくの姿とは。さらに、近年の戸田の劇的な変化についても。以前は仕事に対して鋭く物申すこともあった彼女が、今では「決して怒らず諭す」という穏やかな境地へ。大島も「沸点が下がる（怒りやすくなる）時期もあるはずなのに、エリカは逆」と驚嘆する、その精神的な深化の秘密に迫る。
予告動画では、大島が仰天したという撮影現場を証言。『劇場版 SPEC〜結〜』の出来事で、その日は戸田が撮休、大島は撮影があったという。テントにケータリングなどが用意されており、大島が「お昼なにかな？」と様子を見に行ったところ、「ひたすら恵梨香が餃子を焼いている」姿があったという。「休みなのにもかかわらず」と驚きを明かした。
戸田は『SPEC』が特別な作品だったとし、主人公が餃子好きというキャラクターから「前日から種づくりを仕込んで、100個だったかな、1000個？100人分です」と説明。お酒を飲みながら「顔を赤くしながら餃子を作って」と振り返っている。
【動画】大島優子が仰天した戸田恵梨香の姿…証言
プライベートで10年以上の付き合いがある俳優の大島優子がリモート出演する。「自分のことを何でも話す」という戸田が、自宅で見せた驚がくの姿とは。さらに、近年の戸田の劇的な変化についても。以前は仕事に対して鋭く物申すこともあった彼女が、今では「決して怒らず諭す」という穏やかな境地へ。大島も「沸点が下がる（怒りやすくなる）時期もあるはずなのに、エリカは逆」と驚嘆する、その精神的な深化の秘密に迫る。
戸田は『SPEC』が特別な作品だったとし、主人公が餃子好きというキャラクターから「前日から種づくりを仕込んで、100個だったかな、1000個？100人分です」と説明。お酒を飲みながら「顔を赤くしながら餃子を作って」と振り返っている。