坂本一彩&齋藤俊輔がそろってゴールも…10人ウェステルローは日本人所属クラブ対決で2-4敗戦
[4.25 ベルギー・リーグ・プレーオフ2第5節 ウェステルロー 2-4 アントワープ]
ベルギー・リーグ・プレーオフ2第5節が25日に行われ、2位ウェステルローはホームで4位アントワープに2-4で敗れた。
ウェステルローは前半10分に退場者を出し、同44分までに3失点。負傷からスタメン復帰したFW坂本一彩が後半13分に今季公式戦6ゴール目を決めるが、その2分後に4点目を許した。
後半24分に坂本が交代で退くとともに、MF齋藤俊輔が投入されると、同42分にMFトマス・バン・デン・ケイブスのボール奪取を起点に齋藤がネットを揺らす。1月に水戸ホーリーホックから完全移籍した齋藤の加入後初ゴールとなったが、試合は2-4のままタイムアップを迎えた。
ウェステルローでは坂本と齋藤が得点を挙げたほか、DF木村誠二が先発フル出場。アントワープのGK野澤大志ブランドンとMF綱島悠斗も90分間プレーした。
今節を終え、ウェステルローは首位ゲンクと2ポイント差の2位。4位アントワープはウェステルローとの勝ち点差を2に縮めた。
ベルギー・リーグ・プレーオフ2第5節が25日に行われ、2位ウェステルローはホームで4位アントワープに2-4で敗れた。
ウェステルローは前半10分に退場者を出し、同44分までに3失点。負傷からスタメン復帰したFW坂本一彩が後半13分に今季公式戦6ゴール目を決めるが、その2分後に4点目を許した。
後半24分に坂本が交代で退くとともに、MF齋藤俊輔が投入されると、同42分にMFトマス・バン・デン・ケイブスのボール奪取を起点に齋藤がネットを揺らす。1月に水戸ホーリーホックから完全移籍した齋藤の加入後初ゴールとなったが、試合は2-4のままタイムアップを迎えた。
ウェステルローでは坂本と齋藤が得点を挙げたほか、DF木村誠二が先発フル出場。アントワープのGK野澤大志ブランドンとMF綱島悠斗も90分間プレーした。
今節を終え、ウェステルローは首位ゲンクと2ポイント差の2位。4位アントワープはウェステルローとの勝ち点差を2に縮めた。