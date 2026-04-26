おしゃれのつもりが“おば見え”。なぜかアカ抜けない「スニーカー」の共通点【2026春】
コーデ自体は今っぽいのに、なぜかアカ抜けない原因は“足元の選び”にあるかもしれません。2026年春は、軽さとミニマル感がキーワード。スニーカーも同様に、ほんの少しのズレが全体の印象を大きく左右します。そこで今回は、「選びがちだけど今は違う」スニーカーの共通点をチェックしてみましょう。
▲コーデは今っぽいのに、足元だけで印象がズレる。細身・厚底・強配色…その違和感、気づいてる？
“細身すぎ”はもう古い。ランニング感が強いと一気に昔見え
細身のランニングタイプは、かつては洗練された印象を作る定番でした。ただ、2026年春のバランスで見ると、そのシャープさが逆に“古さ”として映ることがあります。特にメッシュ感が強く、スポーティな要素が前に出すぎると、今の軽やかなコーデとチグハグに。
“ボリューム過多”が重さの原因。春コーデに厚底は要注意
軽やかな素材や揺れ感のあるスタイリングが主流の今季。そこにゴツめの厚底スニーカーを合わせると、足元だけが重く見え、全体のバランスが崩れてしまいます。
特にフレアスカートやシアー素材と合わせたとき、その違和感は顕著に。スタイルアップを狙ったボリュームも、今は逆効果になりがちです。重要なのは“高さ”ではなく“軽さ”。視覚的に抜けを作れるかどうかが、今っぽさの分かれ道になります。
“配色が強い”と浮く。スニーカーだけ目立つのがNG
コーデ全体がニュートラルで整っているのに、スニーカーだけ配色が強いと、一気に浮いた印象に。黒×ピンクや多色使いのデザインは、それ自体が悪いわけではありませんが、今のトーンとはズレやすい要素です。
2026年春は、色で主張するよりも“なじませる”のが正解。スニーカーだけが視線を集める状態は、洗練とは逆方向に働きます。全体のトーンに溶け込むかどうかを基準に選ぶことがポイントです。
▲軽さ・なじみ・ミニマル。この３つを押さえるだけで一気に“今っぽい足元”へ
スニーカーは定番アイテムだからこそ、変化に気づきにくいもの。ですが、2026年春は“軽さと調和”がキーワードです。シルエット・ボリューム・配色の３つを見直して、コーデ全体の完成度を底上げしていきましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼なんとなく今っぽく見えない？40代・50代のコーデの印象を左右する「靴」の正解バランス