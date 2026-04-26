【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自己肯定感がアップしそうです』
｜総合運｜ ★★★★☆
誰かの役に立てることが喜びにも自己肯定にも繋がっていくようです。でも危ないものは掴まないように気をつけていきましょう。仕事や公の場では他の人よりも特別な扱いを受けることがありそうです。自分にとって良い情報などを回してもらえるかも知れません。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
弱気になることが増えます。レベルの高い人やレベルの高い状況に対して、アプローチできずに眺めてしまうだけのことがあるでしょう。シングルの方は、人生を勢いよく進んでいる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がゆっくり言いたいことを溜め込んでいます。
｜時期｜
4月30日 嬉しいことがある ／ 5月2日 自分に変更が効かない
｜ラッキーアイテム｜
グラタン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞