【射手座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では傷付かず振り切りましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
他者への関わり方を色々と変えていきます。どう見られているかは、どうでも良くなってくるでしょう。仕事や公の場では周囲の人達の本音や本質や嘘を見抜けるようになってきます。表面上の言葉などには騙されないようにしていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手の攻略が段々見えてきます。それをそのまま実行するには、自分のプライドが傷付くこともあるかも知れません。「愛が全てだ」くらいに思えると強くもいられるでしょう。シングルの方は、諦め癖がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が時々こちらの隠している本音を探ります。
｜時期｜
4月29日 スタート ／ 5月3日 振り切ってみる
｜ラッキーアイテム｜
洗濯機
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞