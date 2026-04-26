後ろ姿に差がつく。丸まり背中を整えて“スッキリ細見えボディ”に導く簡単ストレッチ
「後ろ姿、なんだか重たく見えるかも」と感じたことはありませんか？ただ、この変化は自分では気づきにくく、写真やふとした瞬間に違和感として現れることがほとんど。その原因は脂肪だけでなく、“背中のこわばり”にある可能性もあります。特に肩甲骨まわりの動きが鈍くなると、姿勢が崩れ、シルエット全体がぼんやりした印象に。そこで取り入れたいのが、菱形筋にアプローチする簡単ストレッチです。
【STEP１】姿勢を整え、上半身をねじる
【STEP２】胸を大きく広げる
左腕を後方へ広げ、胸を開く方向にねじって呼吸を止めず30秒キープ。背中の奥が動く感覚を意識しましょう。反対側も同様に行います。
▶︎効かせるコツ
“深くねじる”より、“背中がほどける感覚”を優先。肩甲骨の内側に空間をつくるイメージで呼吸を続けると、菱形筋まで無理なくアプローチできます。
背中が整うと、後ろ姿の印象は自然と変わります。まずは１日１セットから、無理のない範囲で習慣に。軽やかなシルエットは、積み重ねでしっかり整っていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティストレーナー・パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
🌼「後ろ姿が変わったね」と言われたい。１日１セット【背中・お尻・脚に効く】簡単エクササイズ