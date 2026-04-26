「横から見たときに差がつく」40代以降に見直したい“老け見えポイント”
正面では気にならないのに、横から見た自分に違和感を覚える。フェイスラインや首元がぼんやりして見える感覚はありませんか？40代以降は、横からの印象がそのまま“年齢感”として伝わりやすくなります。大きく影響を与えているのは、全体のバランス感です。
横顔は“隠せないバランス”が出る
横顔は、正面と違ってごまかしが効きにくい角度。フェイスラインの輪郭や首の角度、あごの位置など、顔と体のつながりがそのまま見えるため、少しのズレでも印象に出やすくなります。特に、首が前に出ていたり、あごが下がっている状態では、顔まわりのラインがぼやけて見えやすくなります。
“姿勢のクセ”がそのまま写る
横顔の印象は、顔立ちよりも日常の姿勢の影響を強く受けます。スマートフォンを見るときのうつむき姿勢や、背中が丸まった状態が続くと、首の位置が前に出やすくなるもの。その結果、フェイスラインが下がって見えたり、首元に影ができやすくなります。こうした無意識の姿勢のクセが横顔の印象を大きく変えるのです。
整えるべきは“首とあごの位置”
横顔を整えるポイントは“首とあごの位置”。頭を体の中心に乗せるように意識し、あごを軽く引くだけでも、首からフェイスラインにかけてのつながりがすっきり見えやすくなります。また、長時間同じ姿勢を続けないことも重要です。
横顔は、自分では見慣れていない分、印象の差が出やすいポイント。だからこそ、日頃から姿勢を整えることを意識しましょう。ほんの少しの心がけで、体の見え方は自然と変わっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は姿勢・骨格バランス・皮膚構造に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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