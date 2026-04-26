西日本の雨は27日朝までにやむ見通し 午前中は東日本を中心に雨予想

西日本の雨は、27日朝までにやむ見通しで、午前中は東日本を中心に雨となるでしょう。朝の通勤通学の時間帯は、関東を中心に雨脚の強まるところもありそうです。

西日本の雨はあす（27日）朝までにやむ見通し

日中は西日本や北海道を中心に、晴れ間の出るところが多いでしょう。ただ、関東は夕方にかけても雨が降りやすく、日中は東北でも雨の降るところがある見込みです。

朝の気温は、けさと同じか高く、この時季としては高いところが多いでしょう。

日中の気温は、西日本を中心にきょうより高く、23℃前後となりそうです。関東や北陸はきょうより大幅に低く、東京で17℃など、北風がひんやりと感じられるでしょう。北日本は平年を上回る陽気が続き、札幌で21℃と6月上旬並みとなりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：21℃ 釧路：11℃

青森 ：20℃ 盛岡：20℃

仙台 ：15℃ 新潟：16℃

長野 ：17℃ 金沢：19℃

名古屋：22℃ 東京：17℃

大阪 ：23℃ 岡山：23℃

広島 ：24℃ 松江：23℃

高知 ：25℃ 福岡：23℃

鹿児島：24℃ 那覇：24℃

週間予報

週間予報です。火曜日は晴れ間もありますが、次第に雲が多くなり、北日本や日本海側を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。



水曜日は雲の多い空模様で、木曜日から金曜日は雨や風が強まって荒れた天気となるおそれがあります。



ただ、次の週末は晴れ間の出るところが多く、関東から西で25℃くらいまで上がるでしょう。気温の変化にもお気をつけください。