◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督が佐々木朗希投手について語りました。

佐々木投手はこの試合で6回途中7安打、3本塁打、5奪三振、2四死球、4失点の成績。2回から4イニング連続失点となりますが、打線の大量援護や降板後にリリーフ陣が満塁のピンチをしのぐなど、今季初勝利となりました。

試合後、ロバーツ監督は「今夜がこれまでで一番いい登板だったと思う」と佐々木投手をたたえます。

その理由として、「数字だけではそのよさは伝わらないね。ホームランを3本打たれたけど、空振りを取れていたし、ストライクゾーンでの球もよかった。もちろん、ミゲル・アマヤ選手への死球はもったいなかったが、それ以外は今後につながる内容だった」と話しました。

また佐々木投手のスプリットについては、「少し速くなっていた。速球により近く見せるために球速を上げようとしていた。いわゆる変化球というより、速球に近い見え方にするためにね」と説明。

実際にスプリットは今季平均85マイル(約136.7キロ)でしたが、この日は90.8マイル(約146.1キロ)と大幅に数字上昇。投球割合の48％でした。

このスプリットを速くした利点については「一番は速球との見分けがつきにくくなることだ。より空振りを取れるようになると思う。今日はスプリットが打者の判断ゾーンに長くとどまることで、打者に早く決断を迫る形になっていた」と話しました。

今季初勝利については、「彼の成長にとってすごく重要」としながら「今はローテーションの後ろにいるけど、まだ発展途上だし、メジャーでのイニング数も、プロとしての経験もまだ多くない。だから毎登板ごとに成長していくことが大事なんだ。試合をより長く投げられるようになることも重要だし、経験を積めば若いゆえのミスも減っていく。例えば0-2から四球を出したり、下位打線（8番や9番）に当ててしまったり、そういう部分は確実に改善できる」と次戦への課題も口にしました。