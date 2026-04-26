水沢アキ、イケメン長男の20年ぶり帰国を報告「これからは日本で仕事をするとの事です」
女優でタレントの水沢アキが25日までにInstagramを更新。俳優として活躍する長男との2ショットを披露した。
【写真】水沢アキ、壁画作家として活躍する娘との2ショット
水沢が投稿したのはニューヨーク大学大学院で演劇を学び俳優として活躍する長男ジュリアン・スィーヒとの2ショット。写真には、笑顔で並ぶ親子の姿が収められている。
投稿の中で水沢は「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました」と明かし「これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願い致します」とコメント。長男ジュリアンの姿に、ファンからは「素敵な息子さんですね」「ジュリアンさん、カッコいいですね！」「イケメンねー」などの声が集まっている。
水沢は1986年に、日本在住だったアメリカ人男性と結婚。1993年の離婚までに一男一女を設けている。長男ジュリアンは俳優として活動。長女フランセスは壁画作家として活躍している。
引用：「水沢アキ」Instagram（@mizusawaaki）
【写真】水沢アキ、壁画作家として活躍する娘との2ショット
水沢が投稿したのはニューヨーク大学大学院で演劇を学び俳優として活躍する長男ジュリアン・スィーヒとの2ショット。写真には、笑顔で並ぶ親子の姿が収められている。
投稿の中で水沢は「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました」と明かし「これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願い致します」とコメント。長男ジュリアンの姿に、ファンからは「素敵な息子さんですね」「ジュリアンさん、カッコいいですね！」「イケメンねー」などの声が集まっている。
水沢は1986年に、日本在住だったアメリカ人男性と結婚。1993年の離婚までに一男一女を設けている。長男ジュリアンは俳優として活動。長女フランセスは壁画作家として活躍している。
引用：「水沢アキ」Instagram（@mizusawaaki）