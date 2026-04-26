Girls²が、6月24日にリリースする3rdフルアルバム『Seven Blooms』の詳細を発表した。

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2年3カ月ぶりのリリースとなる本作のCDには、rhythm zone移籍後に制作した「LET ME DANCE」や、日本武道館公演をイメージして書き下ろした「TIP TOP」「FIRE!!」に新曲をくわえた全12曲を収録。新曲は、アルバムリード曲「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」のほか、Dreamが2010年に発売した「ヒマワリ」のカバーを含む全5曲となる。

映像付き形態の豪華盤には、ドキュメンタリー作品『7 Flowers - それぞれが咲く理由 -』を収録。本作は、7人それぞれがどのような“花”を咲かせていきたいのかに迫るとともに、これまでのグループ活動の中で積み重ねてきた出来事や想い、そして今の原動力となっている“根”の部分や、EXPG時代から続く表現者としてのルーツである“種”や“蕾”にフォーカス。それぞれが抱えてきた葛藤や覚悟をありのままに映し出した作品に仕上がっている。また、アルバムの世界観を詰め込んだ撮り下ろし写真で構成する60ページのフォトブックが同梱される。

MV盤には、新曲「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」のMVとMVメイキングのほか、rhythm zone移籍後に発表されたMVなど全5コンテンツが収められる。

（文＝リアルサウンド編集部）