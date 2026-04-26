26日は、去年、新庄市にオープンした道の駅の記念イベントが開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。

【写真を見る】全国的にも珍しい道の駅「道の駅新庄エコロジーガーデン原蚕の杜」のオープン記念イベント 多くの家族連れでにぎわう

記念イベントが開かれたのは「道の駅新庄エコロジーガーデン原蚕の杜」です。



「道の駅新庄」は蚕の研究施設として、2013年に国の登録有形文化財に指定された「エコロジーガーデン原蚕の杜」を活用した施設で、敷地内に文化財がある全国的にも珍しい道の駅です。



約150台の車が停められる駐車場が整備され、去年12月にオープンしました。



道の駅新庄 八鍬淳駅長「昭和初期からの歴史があって地域に愛されてきたエリアだと肌で実感できる遠くのみなさんにも活用できるような喜ばれる施設になっていければ」



26日は、冬の間にできなかったオープン記念イベントが開かれました。



会場には、80を超える店が並び、多くの人が食べ歩きなどを楽しんでいました。



訪れた人は（京都から）「揚げパンとソフトクリームとメロンパンといっぱい買いました」



子どもは「ソフトクリーム」



地元の人は「こんなに人がいるとは思わなかった駐車場がなくて

Q.観光誘客に期待したい？したいですよぉ」



道の駅新庄では、今後もイベントを重ねながら、地域を盛り上げていきたいとしています。