26日の県内は、村山市で25度を超えるなど、各地で今年最高の気温を記録しました。ぽかぽか陽気となったきょう、高畠町には、県の内外からご当地キャラクターが大集合し、にぎわいをみせました。

【写真を見る】行楽シーズン到来！旧高畠駅に人気ご当地キャラクター大集合！多くの子どもたちでにぎわう

佐藤真優 アナウンサー「晴天のもと、各地で活躍するご当地キャラクターが大集合しています。そして、周りには多くのお客さんが集まっています。すごい熱気です」



「たかはた春のキャラまつり」は、町の関係人口を増やすことで高畠の活性化につなげようと今回初めて開かれました。会場の旧高畠駅広場には、山形だけでなく、宮城県や神奈川県などから全国各地で活躍する17のご当地キャラクターが集まりました。



秋田のご当地キャラクター・あーまん

「山形のみんな！秋田県にも遊びに来てね！」



埼玉から「Q．4時間かけてきた？！ キャラクター全体追っかけています。

あーまん）色んなキャラクターが好きなんだもんね」



山形市から「Q．何のキャラクターが1番好き？ペロリン君かな。ぺろってした感じが好きです」



山形市から「たかっき・はたっきと会うのが楽しみで来ました。表情がかわいくて、丸っこいのも好きです。」



会場には、自衛隊の車両やパトカーなどはたらく車に乗車できるブースも設けられ、多くの子どもたちが笑顔の花を咲かせていました。

米沢市から（子どもは）「車にとか乗った。楽しかった」



米沢市から（母）「子どもと一緒に楽しめるのでとてもありがたいなと思います。」



最大12連休となるゴールデンウィークが始まる中、訪れた人たちは家族で楽しい思い出ができたようでした。