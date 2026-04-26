「着物姿もすご」えなこ、妹の結婚式での振り袖姿を披露！ 「泣きそう」「めちゃくちゃ似合ってます！」
コスプレイヤーのえなこさんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。実妹の結婚式での振り袖姿を披露しました。
【写真】えなこ、振り袖姿を披露！
落ち着いたまとめ髪に、妹が選んだという淡いクリーム色の振り袖に身を包んだえなこさんと妹とのツーショットなどを披露しています。
この投稿にコメントでは「妹ちゃんいたんだ…！！」「振り袖似合ってていいですね〜」「えなこさんの着物姿もすご」「振袖姿もめちゃくちゃ似合ってます！」「振袖も妹さんセンス良すぎ」「家族みんなの涙にこっちまで泣きそう」などの声が寄せられています。
【写真】えなこ、振り袖姿を披露！
「えなこさんの着物姿もすご」えなこさんは「今日は妹の結婚式に行ってきました〜！！ 小さい頃からお世話になっている熱田神宮で 2人の幸せな姿が見れる日が来るとは… 兄弟いとこの中で1番最初の結婚だったこともあって、えなこ親族は泣きまくっていた笑 そして私は未婚なので、妹が選んでくれた振袖を着させてもらいました」とつづり、2枚の写真を投稿。
この投稿にコメントでは「妹ちゃんいたんだ…！！」「振り袖似合ってていいですね〜」「えなこさんの着物姿もすご」「振袖姿もめちゃくちゃ似合ってます！」「振袖も妹さんセンス良すぎ」「家族みんなの涙にこっちまで泣きそう」などの声が寄せられています。