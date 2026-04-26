コスプレイヤーのえなこさんは4月25日、自身のXを更新。実妹の結婚式での振り袖姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：えなこさん公式Xより）

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コスプレイヤーのえなこさんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。実妹の結婚式での振り袖姿を披露しました。

【写真】えなこ、振り袖姿を披露！

「えなこさんの着物姿もすご」

えなこさんは「今日は妹の結婚式に行ってきました〜！！ 小さい頃からお世話になっている熱田神宮で 2人の幸せな姿が見れる日が来るとは… 兄弟いとこの中で1番最初の結婚だったこともあって、えなこ親族は泣きまくっていた笑 そして私は未婚なので、妹が選んでくれた振袖を着させてもらいました」とつづり、2枚の写真を投稿。

落ち着いたまとめ髪に、妹が選んだという淡いクリーム色の振り袖に身を包んだえなこさんと妹とのツーショットなどを披露しています。

この投稿にコメントでは「妹ちゃんいたんだ…！！」「振り袖似合ってていいですね〜」「えなこさんの着物姿もすご」「振袖姿もめちゃくちゃ似合ってます！」「振袖も妹さんセンス良すぎ」「家族みんなの涙にこっちまで泣きそう」などの声が寄せられています。

「国宝かな」

同日の別投稿では、まだ妹の結婚式に出席したことを明かさずに、振り袖姿のソロショットを披露しているえなこさん。ファンからは「和服姿も超美人！！」「着物姿のえなこりん可愛いすぎる︎」「国宝かな」「この顔してるってことは、今日めっちゃ良いことあった感じ？」「今日も優勝です」「着物姿ほんと綺麗…！」など称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)