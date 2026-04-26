【付録】ミッキーの「ショルダーバッグ＆チャームポーチ」が付いてくる！ 予約必須の『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK』は5月26日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』（宝島社）の「ショルダーバッグ＆フェイスチャームポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月26日に発売される『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』（税込4389円）。付録として、「ショルダーバッグ＆フェイスチャームポーチ」が付いてきます。
ヤングアンドオルセン初となるミッキーマウスデザインが登場しました。インパクトのあるキュートなミッキーのフェイスチャームポーチと、コロンとした形が魅力的なボストン型の2WAYショルダーバッグがセットになった豪華な内容です。チャームポーチを外せばシンプルなバッグとしても使えるため、その日の気分やコーディネートに合わせて使い分けが楽しめます。
バッグ本体には「かくれミッキー」が2か所に忍ばされており、遊び心あふれる本誌限定のスペシャルデザインとなっています。コンパクトな見た目ながら、お財布やスマホ、コスメなど外出に必要なアイテムをしっかり収納できる実用性の高さもポイント。リッチな印象の本格レザー調素材に、ブランド定番のハンドルや箔押しロゴが映える高級感のある仕上がりです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)
『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』の「ショルダーバッグ＆フェイスチャームポーチ」が見逃せない！
宝島社から5月26日に発売される『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』（税込4389円）。付録として、「ショルダーバッグ＆フェイスチャームポーチ」が付いてきます。
ミッキーデザインが可愛い！ 豪華2点セット
ヤングアンドオルセン初となるミッキーマウスデザインが登場しました。インパクトのあるキュートなミッキーのフェイスチャームポーチと、コロンとした形が魅力的なボストン型の2WAYショルダーバッグがセットになった豪華な内容です。チャームポーチを外せばシンプルなバッグとしても使えるため、その日の気分やコーディネートに合わせて使い分けが楽しめます。
こだわりの仕様と見た目以上の収納力
バッグ本体には「かくれミッキー」が2か所に忍ばされており、遊び心あふれる本誌限定のスペシャルデザインとなっています。コンパクトな見た目ながら、お財布やスマホ、コスメなど外出に必要なアイテムをしっかり収納できる実用性の高さもポイント。リッチな印象の本格レザー調素材に、ブランド定番のハンドルや箔押しロゴが映える高級感のある仕上がりです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります(文:All About ニュース編集部)