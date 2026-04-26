◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

単独首位から出て６７で回った米沢蓮（ＬＡＮＤ ＣＡＲＲＹ）が、通算２３アンダーで並んだ宋永漢（韓国）とのプレーオフを制し、２０２４年横浜ミナトチャンピオンシップ以来となる２年ぶりの３勝目を挙げた。ツアー屈指の高額賞金大会を制し、賞金４０００万円を獲得した。

初日から３日連続で６６をマークしていた２６歳は、最終日も終盤まで隙のないゴルフを見せていた。前半で４つ伸ばし、１打差を守り後半へ。１３番で５メートルをねじ込み連続バーディーで後続を突き放したが、１７番パー５でこの日初めてのボギーをたたき、宋永漢（韓国）に並ばれた。

「やっちまったな、と思った。完璧に近いゴルフをしてきて、やっちまったなと」。１８番をパーで終え、プレーオフへ突入。すぐに気持ちを切り替えた。「絶対にバーディーを取ろうと。プレーオフで本当にいいショットが打てて良かった」。残り１５２ヤードの第２打を１メートルにからめ、勝負を決した。

結婚後初優勝となった。籍を入れたのは昨年。始発の新幹線で盛岡からかけつけた妻に、勝利を届けた。「責任感みたいなものは絶対に昔より強くなった。僕は追い詰められながら今までギリギリのところを渡ってきたタイプなので。そういうものが増えた方が、僕個人的にはプレーがいい方にいくのかなと。調子に乗りやすいタイプなので（笑）」と感謝した。妻も「勝つと信じて応援していた。プレーオフの２打目は、ちょっと泣きそうになりました」と笑顔を見せた。

◆米沢 蓮（よねざわ・れん） １９９９年７月２３日、岩手県生まれ。２６歳。９歳でゴルフを始め、盛岡中央高３年時の２０１７年日本ジュニアで６位。１８年に東北福祉大に進学し、同年のアジア大会団体戦で金メダル。１９年日本アマ３位。東北福祉大４年時の２１年１２月にプロ転向し、２２年からツアーに本格参戦。２４年中日クラウンズを制し、岩手県出身として日本男子ツアー初優勝者となった。１７４センチ、８０キロ。