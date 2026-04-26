◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―０ヤクルト（２６日・バンテリンドーム）

今季初の３連敗で阪神と入れ替わり２位に順位を下げた。中日先発の高橋宏の１５０キロ超の速球、スプリットなどの変化球に対し粘って７回まで１２５球を投げさせて再三好機を作るも、得点に結びつかず。８回以降も相手投手の継投に抑えられて、今季３度目のゼロ封負けを喫した。

同一カード３連敗も今季初となったが、池山監督は「決定打は出なかったけど７回までいい攻め方はできたと思います」と悲観しなかった。広島、中日と敵地で続いた６連戦は２勝４敗。勝った２位の阪神と順位が入れ替わっても指揮官は「まだまだゴールは先なんだけど、この１週間、広島、中日さんと相手投手のいい中で、打者陣がよくやっていると思う」と手応えをつかんでいる。

２８日から９連戦がスタートするが、最初の３連戦は本拠地・神宮で阪神との首位攻防戦になる。「いち早く連敗を止めたい。相手もいい投手が来るので、しっかりとした準備をしていかないといけない」と池山監督。今季７勝２敗と相性のいい神宮でファンの声援を味方にして首位奪回を狙う。