◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）

巨人が２連勝で２カード連続勝ち越し。井上温大投手の好投が最大の勝因となったが、攻撃では走塁の積極性が効果的な得点に結びついた。

２回は２死二塁で小浜の一、二塁間へのゴロを二塁・三森がダイビングキャッチ。ここで二走・平山が緩めることなく三塁を回り、スライディングで生還した。１―０の４回は１死二塁から岸田の左前への安打で二走・佐々木がヘッドスライディングでホームイン。走力のある若手の好走塁で得点を重ねた。

８回には無死一塁では、浦田の投前へのバントを相手が一塁悪送球。すぐさま一走・松本と打者走者の浦田はそれぞれ三塁と二塁へ進塁した。無死満塁からダルベックが右犠飛を放った際に一走・佐々木も二塁へタッチアップした場面も集中力と次の塁を狙う意識の高さを示すシーンに映った。

リーグ優勝した２４年は阿部監督が「信号機を守る暴走族になろう」と掲げ、先の塁を狙う意識が浸透。だが、昨季は一転して課題となった部分でもあった。それだけに、亀井外野守備兼走塁コーチはオフに「意識の問題で変えられますよ、ということは伝えていかないといけない。走塁ってめちゃくちゃ大事」と再徹底を予告。試合後、阿部監督は「失敗を恐れないで続けていってほしいな」とナインの背中を押した。

前日２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）では２４年９月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来の１試合４盗塁（キャベッジ、浦田、松本、萩尾）。一人ひとりの高まった走塁意識が、着実な得点力アップにつながっていきそうだ。（田中 哲）