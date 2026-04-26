女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALL STAR GRAND QUEEENDOM2026」を行った。

フワちゃんと安納サオリがシングルで対戦。フワちゃんはピンクとブルーを基調にした新しいコスチュームで登場。試合はフワちゃんが手を出して握手を求めると、安納は拒否し、怒ったフワちゃんが先制攻撃した。安納のカウンターの延髄蹴り。そこから脳天砕き、両手を持って関節技で締め上げる。安納のビッグブーツにフワちゃんがエルボー。安納は網打ち式原爆固めもカウント2。5分すぎ、フワちゃんはミサイルキック、卍字固めで追い込む。逆に安納に複合の関節技。原爆固め3連発もフワちゃんはカウント2で返す。顔面蹴りもカウント2。10分すぎ、フワちゃん場外の安納にブランチャー。ミサイルキック連発もカウント2。安納は張り手3連発もフワちゃんは頭突き。脳天砕き、閃光魔術連発、月面水爆も安納が意地で跳ね返す。安納は投げっぱなしジャーマン、フワちゃんは一瞬の隙をつき、16分56秒、直伝、葉・月ストラルで勝利した。

シングル初勝利のフワちゃんは「初めて自分の力でプロレス勝った」と飛び跳ねて大喜び。「4・26は忘れない記念日になりました。うれしい。2カ月間、一人と戦って初めてのことなので。安納さんに勝てないと思っていたのに、最後、葉月師匠の技で最後3獲ったのほんとにはうれしかった。不意打ちで勝てるのは新人だけだから。葉月さんの技で勝ってうれしかった」と笑顔。「ここにくるまで練習を葉月さんとか見てくれてうれしかった。芸能人のフワちゃんと練習できて、3年前から葉月さんと飯田さんが練習見てくれた。師匠が自慢の師匠」とうれし涙で話していた。

敗れた安納は「フワ、調子乗るならいまやぞ。調子乗れよ、踊れよ」と悔しそう。「2月末から戦ってきて、私もデビュー戦で技が決まってうれしかったし、早くフォールいけよと怒られた」と自らの新人の頃に姿をダブらせた。しかし、「私にとって最大の汚点ができた。また、あんたにつけられてしまったよ。今回はいい汚点かも。まだ終わらせないからな。プロレスはここからやぞ」とリベンジを誓っていた。