俳優の大東駿介（40）が26日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。初めての交際を振り返った。

群馬県館林市を巡る旅の車の中で、視聴者からの悩み相談に応えることに。20代の女性から、恋人が欲しいと感じないのはおかしいことだと思うかとの質問が寄せられた。

これに大東は「おかしいことかっていう問いに対しては、別におかしいことではないとは思います」と回答。「そこを人と比べて、周りと比べる必要はないよね」と続けた。

「俺も人見知りで、初めて彼女ができたのが18（歳）かな。上京するギリギリ前ぐらいやった」と回顧。「でもやっぱ、初めて彼女ができた時に、人と触れ合うというさ、心が触れ合うという何か発見はあったよな」と振り返った。

MCの俳優・満島真之介も「そこでしか得られないものはありますよね」と応じ、大東は「あるよな。誰かのために何かを選んだりさ、誰かのために時間を使うっていうことの喜びは、凄い感じたから」としみじみと話した。

満島は「だから早く付き合ってくれとか、早く経験してほしいとかじゃなくて、それを排除する人生はいらないよねっていう。そういう人が現れれば、そういうふうになればいいし」とアドバイスした。

大東は現在、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家役を好演している。