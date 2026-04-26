キャロウェイの新作軟鉄鍛造アイアン2機種が上位に！「もはや1位の売り上げです」【週間ギアランキング】
アイアン部門では4月10日に発売されたキャロウェイの『Xフォージド』シリーズが好スタートをきった。初週の順位は『Xフォージド STAR』が4位で、『Xフォージド』が6位。2モデルを合わせた販売本数は1位のモデルを大幅に上回る好調なスタートを切った。アイアンの販売状況についてPGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに話を聞いた。
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「2024年の上半期に大ヒットしたモデルの後継ということで注目度が高いですね。特にアスリートゴルファーから問い合わせや試打を希望する人が多いです。当店では特に『Xフォージド』がよく売れています」 試打をした人の評価は？ 「打感が柔らかくなったという声が多いです。今回の『Xフォージド』シリーズは“S15C”という前作より純度の高い素材を使ったことで音も打感もクリアになっています。それと『Xフォージド』らしいシンプルなデザインとシャープな形状を気に入って購入される方も多いです」 ウェッジ部門では同シリーズ初のウェッジ『Xフォージドウェッジ』も4位スタート。『Xフォージドシリーズ』のブランド力の高さが窺える結果となった。 （アイアンランキング）1位 ダンロップ ゼクシオ142位 ピン G440 3位 ダンロップ ゼクシオ14レディース ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●31種のボールを徹底検証！ 関連記事「31種のボールをプロが徹底試打&評価 ウェッジで一番スピンが入るモデルはどれ？」で数値を公開中
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