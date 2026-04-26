◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―０広島（２６日・甲子園）

広島・栗林良吏投手が援護に恵まれず、今季初黒星を喫した。７回を２安打１失点。４回先頭の佐藤に右越えソロを浴びた後は打者１２人を完璧に抑えたが、０―１のまま８回の打席で代打を送られて交代。十分な好投を見せながら「個人的にはもちろん、あの１点で抑えられたというのはありますけど。でも、やっぱりチームが勝とうと思ったら、先制点を与えている時点で、いいピッチングとは言えない」と悔やんだ。

佐藤の本塁打は内角高めを狙った直球が少し真ん中へ。新井監督は「でも、高さはボールだった。高めのボール球を甲子園であそこまで運ばれたら。相手が上だったと思うしかない」と振り返った。それでも、右腕は「もともと風（右翼方向への追い風）が吹いていた。プレーボール前から『内角の真っすぐは、より厳しく』と言われていたのに、厳しくいけなかったのは事実です」と反省。一発でリズムを乱すことなく、逆に投球の精度を上げた。

「交代して、初めてヒットが２本だったと気づきました。目の前のバッターに集中していたので、尻上がりいう感覚もない」。２回に連続四球もあったが「荒れた四球というより、いいところにいった四球。今までの自分とは違うところ」と収穫もあった。先発に転向した今季は４試合全て好投。防御率１・１９と抜群の安定感だ。