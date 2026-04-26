「最高すぎるだろ」「スプリントえぐい」マンC戦で先制点アシストの松木玖生、試合終盤の“決死のシュートブロック”にも称賛の声「監督なら相当評価するわ」

「最高すぎるだろ」「スプリントえぐい」マンC戦で先制点アシストの松木玖生、試合終盤の“決死のシュートブロック”にも称賛の声「監督なら相当評価するわ」