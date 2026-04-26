４月２７日（月）の近畿地方は、晴れ間が戻るでしょう。昼間は過ごしやすくなりそうです。

低気圧が南岸を進む影響で、明け方までは広い範囲で雨が降り、南部では激しく降る所もあるでしょう。朝まで雨の残る所がありますが、その後は天気は回復に向かいそうです。

日中は雲が少なくなって晴れ間が戻る見込みで、夜にかけて晴れる所が多いでしょう。ヒノキ花粉は少ないながら飛ぶため、敏感な方は油断せず対策をしたほうが安心です。

朝の最低気温は前日と同じくらいか高く、１２～１６℃くらいでしょう。日中の最高気温は１９～２３℃くらい、平年並みの気温の所が多く、昼間は過ごしやすいくらいになりそうです。

この先は、曇りや雨のすっきりしない日が多い見込みです。２８日（火）は晴れ間がありますが、次第に雲が広がりやすいでしょう。

昭和の日の２９日（水・祝）は雲が多く、にわか雨の可能性があります。

３０日（木）から５月１日（金）にかけては雨の降る所が多く、雨脚の強まるおそれがあります。

特に３日（日）は昼間でもひんやりしそうです。５月２日（土）は広く晴れてお出かけ日和、昼間は汗ばむ陽気になるでしょう。気温の変化が大きいため、服装選びにお気をつけください。