23日に始動が発表された秋元康氏が総合プロデュースするボーイズグループ「Cloud ten」が26日、横浜市の三井アウトレットパーク横浜ベイサイドで、初のお披露目イベントを行った。

イベントでは「さりげない未来」「君とSomeday」「ごめん 愛こそ全て」の3曲を歌唱しフレッシュなパフォーマンスを披露。お見送り会も実施され、メンバーたちは初めてのファンとの交流を楽しんだ。

2部構成で、それぞれ第1部は、阿部晴仁、宇治斗真、北凪晴、木村陽、興梠大和、佐藤流星、碩大翔、冨澤琉、西山巳喜多、福嶋涼斗、福田結聖。第2部は稲葉斗真、上野誠治、大瀬礼葵、大和田歩夢、駒井玲紅、小峯佑斗、碩大翔、根本純志、濱屋元希、平石愛葵、渡邊絢斗がそれぞれ参加した。

佐藤は「初めて応援してくれるファンの方とお会いできて嬉しかったです」。木村も「たくさんのファンが来てくれて、自分の感情が高まって表現の幅が広がりました」と手応えをのぞかせた。北凪は「場当たり中は緊張したけど、いざ始まってステージに上がったら、楽しくパフォーマンスができました」。西山も「初めてファンの皆さんの前に立ち、自分のパフォーマンスがファンの方にどうやって届いているか、気になってしまいました」と率直に振り返った。