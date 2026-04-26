元「モーニング娘。」の歌手・田中れいな(36)が25日、自身のインスタグラムを更新。ある部分を“イメチェン”したクイズを投げかけた。



【写真】どこが変わった!?よ～く見てみると...スターからの難問にファンは予想合戦

緑豊かな夜間の屋外で撮影したスナップ写真とともに、「暗い外でなかなか撮らんけん新鮮」とつづった後、腕部分がレースの黒い衣装で正面を見つめ、右の人さし指をあごにあててポーズを取ったポートレートのようなカットを投稿。「私、何かが違います。分かるかな?さてなんでしょーー 正解は後ほど(…か明日)Xにかこーっと」とファンに呼びかけた。



この問いかけにファンの間では「髪をボブぐらいに切ったとか?」「メイクが薄いとか?」「目の下にほくろつけてみた?」などと予想合戦。中には「「あっ、分かった!!2人目妊娠してるとか」というコメントも寄せられた。



田中は予告通り26日にX(旧ツイッター)を更新。「インスタで出した質問の答えは…カラコンでしたー!!」と正解を発表した。「新しく出た水光カラコンしてみたっちゃけど、どの水光も自分の目になかなか合わんくて着け心地もイマイチやんね」と新アイテムは“不発”だったようで、「自分にも合う可愛いカラコンプロデュースしたいな…作りたいなー誰かお願いします」とつぶやいていた。



田中自身は新しいカラコンに納得いかない様子だったが、「でも、似合ってますよ」「かわいいのは変わらないよ」「カラコンだったんだぁ いつも可愛いいからわかんなかった」「どんな角度からもカワイイ」など、ファンの間では好評を集めている。



（よろず～ニュース編集部）