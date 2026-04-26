将棋の藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝に糸谷哲郎九段が挑戦する第８４期名人戦七番勝負第２局が２６日、青森・青森市「ホテル青森」で前日から指し継がれた。先手の藤井が８９手で勝利した。

一度もリードを離すことはなかったが「全体として形勢判断が難しい局面が多かった」と謙虚に振り返った。シリーズ通算成績は２勝０敗。次局に向け「一手一手考えて、よい将棋が指せるように頑張りたい」と意気込んだ。

名人戦が青森で開催されるのは４７年ぶり。藤井は棋士１０年目、３７回目のタイトル戦で初めての訪問となり「対局の前日から歓迎してもらえてうれしかった。お食事、おやつでも青森のものを楽しむことができた。景色も素晴らしく、良い状況で対局に臨むことができた」と感謝した。

糸谷は１６日の竜王戦３組２回戦で鈴木大介九段に勝利し、九段に昇段。昇段後、初の対局となったが、開幕局に続いて勝利とはならなかった。局後には「中盤でバランスが取りきれなかった。連敗だけど、ここから全局気持ちを込めて指したい」とコメントした。

第３局は来月７、８日に石川・七尾市「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われる。