◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権

京都の開幕週を飾るマイル重賞は１８頭で争われ、３番人気に支持されたウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は見せ場も作れず、まさかの１３着に大敗した。

２走前のＧ１・マイルＣＳでは３着に好走。前走の東京新聞杯・Ｇ３は不利を受けながら３着に好走したが、２５年の東京新聞杯以来の重賞２勝目には届かなかった。

勝ったのは１番人気のアドマイヤズーム（武豊騎手）で、勝ちタイムは１分３１秒７。９番人気のドラゴンブースト（丹内祐次騎手）が２着、５番人気のベラジオボンド（北村友一騎手）が３着だった。

高杉吏麒騎手（ウォーターリヒト＝１３着）「頑張ってくれています。あとは展開とか、馬場状態が向いてくれれば」

吉村誠之助騎手（ランスオブカオス＝１１着）「伸びなかったですね。２、３歳のころから成長していない感じですね」

田口貫太騎手（ブエナオンダ＝１２着）「最後も脚は使っていますが、まだ馬場もいいですからね。もう少し荒れた馬場になれば、十分にチャンスだと思います」

鮫島克駿騎手（ファインライン＝１５着）「もうちょっと内ラチ沿いを取りたかったけど、同じような脚質の馬が内にいて取れませんでした。前回に比べると、脚のたまり方がもうひとつでした」