元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが、へそチラのデニムコーデでの“推し活”ショットを公開した。

山本アナは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「愛してやまないａｅｓｐａのライブへ 前回の代々木よりさらにパワーアップしてた！東京ドームだから音も良くてめちゃくちゃよかった！」と記し、韓国の４人組ガールズグループ「ａｅｓｐａ」のライブが行われた東京ドームで、へそがチラリとのぞく、ショート丈のトップスにデニムのコーデで、グッズを持ったショットなどをアップ。

「シルエットの神様ａｅｓｐａ 何回も美シルエットを崇めさせていただきました。なんと今回２ｄａｙｓ抽選で当たったので明日も参戦します！！ 見かけたら声かけてね」とつづった。

この投稿には、「天使」「里菜さん似合っててかっこいい」「超可愛いです」「推し活里菜さん 髪型も可愛い へそ出しコーデもおしゃれですね」「デニム似合っててめっちゃ可愛いね」「へそ出しコーデめちゃくちゃ似合って素敵」「ヘソ出し好き」「ＮＩＣＥスタイル」「いや〜ん、へそだしファッション 若〜〜い」「引き締まったウエスト」「おへそガン見されちゃう」などのコメントが寄せられた。