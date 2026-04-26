米男子プロバスケットリーグＮＢＡブルズの河村勇輝が２６日、都内でジュニアクリニックを行った。小学１〜３年生１７人にドリブル、ハンドリングなどの基礎をレクチャーした。ミニゲームも行われ、華麗なドリブルを披露する場面もあった。２年ぶりに子供たちと交流する機会となり、「子供たちに少しでもバスケットの素晴らしさだったり、スポーツの素晴らしさを感じてもらえればいいなと思っていた。僕自身も、彼らが楽しくバスケをやってる姿を見て、バスケットボールの楽しさだったり、自分が小さい頃こんな感じでバスケしてたなと昔をすごく思い出して、すごく懐かしい気持ちになった」とイベントを振り返った。

イベントの最後では現役ＮＢＡプレーヤーから子供たちへメッセージが送られた。

「皆と同じ年齢の時は、ＮＢＡに行けると思っていなかったけど、ずっと諦めずに頑張ってきたから、今こうやってバスケットができている。皆もやりたいことがあったら、周りの大人から『できないんじゃない？』と言われる場面もあると思うけど、絶対に諦めずに頑張ってほしい」。

小学２年から競技を始め、やめたいと思ったことは一度もないという。身長１７０センチと決してバスケ選手では大きくないサイズながら、世界最高峰のリーグに挑戦している。「体格ということを言い訳にせず、諦めずに頑張っていけば、世界最高峰のリーグでプレーすることができる。僕がなぜいろんな壁があっても諦めずにやってこれたかというと、本当に心の底からバスケットが大好きだった。本当にそれに尽きる」と競技への強い思いでトップ選手に上り詰めた。

今後、ＮＢＡでプレーしたいと夢を抱くジュニアは多い。夢をかなえた河村は「日本のバスケットのレベルは間違いなく上がっている。ＮＢＡに行く選手はこれからどんどん増えてくる。僕が小中高生だった頃よりも、レベルの高い選手がすぐに見つかる時代。ＮＢＡは遠い世界じゃない。自分を信じて、コツコツと目の前の目標を達成していけば、必ず到達できる場所だと思う」と子供たちへ金言を送った。

ＮＢＡ２シーズン目を終え、来期以降の更なる活躍が期待される２４歳。「僕自身も、夢をより現実的に感じてもらえるように、来シーズン以降も活躍できるように頑張りたい」と今後への意気込みを語った。