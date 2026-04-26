◆第２２回亀岡市ラグビー祭 同大４０―４０立命大（２６日・サンガスタジアムｂｙＫＹＯＣＥＲＡ）

同大が終盤に意地を見せた。２６―１４で前半をリードして折り返したものの、後半４連続トライ（３ゴール）を献上。だが、２６―４０で迎えた後半３８分、フランカー西本龍太（２年）＝報徳学園＝がトライ（ゴール成功）を挙げ７点差に。終了間際の４０分、怒とうの連続攻撃で、途中出場のＳＨ石黒春輝（３年）＝茗渓学園＝が中央へトライ。ゴールキックが決まった直後にノーサイドとなり、執念のドローに持ち込んだ。

ＯＢで就任２季目の永山宜泉（ぎせん）監督は「課題である体重アップのため２月から始動して３、４月とウェート（トレーニング）ばかり。ほとんど走らずにここまで来て（きょう）８０分間、戦えた」と、手応えを得た様子。「前半、（相手とぶつかる）接点は良かった。後半、（攻撃されて）受けるとダメだなと分かった。これから走るトレーニングもしていく」。昨季は関西大学Ａリーグ４位に終わり、部史上ワーストとなる３季連続で全国大学選手権出場を逃した。同選手権優勝４度、同リーグ優勝最多４８度の名門は今季、４季ぶりの全国切符獲得と２０１５年以来のリーグ優勝を目指す。