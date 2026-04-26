将棋の第84期名人戦七番勝負第2局は4月26日、青森県青森市の「ホテル青森」で2日目の対局が行われ、藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の糸谷哲郎九段（37）に89手で勝利した。この結果、シリーズ成績は藤井名人の2勝0敗となり、名人位防衛と4連覇へ向けて大きく前進した。

【映像】ガッツリ！藤井名人と糸谷九段の夕食メニュー

「みなとまち・あおもり誕生400年」を記念し、昭和54年以来47年ぶりに青森市で開催された歴史的な一局。藤井名人の先手番で始まった本局は、序盤から両者が工夫を凝らし、前例の少ない力戦模様の展開となった。1日目の夕方に藤井名人が封じた37手目から再開されると、盤上は一気に激しさを増し、本格的な戦いへと突入した。

藤井名人は持ち前の構想力を発揮し、糸谷九段の勝負手に対しても冷静かつ鋭く対応。徐々にリードを広げると、終盤の追い上げを許さず正確な指し回しで押し切った。敗れた糸谷九段は、力強い踏み込みで反撃を試みたが、一歩及ばず。地元ファンの期待を背負った熱戦だったが、王者の牙城を崩すことはできなかった。

勝利した藤井名人は、「序盤から経験のない展開。封じ手で歩を打った辺りから戦いになって、判断が難しいと感じていたが、その後歩切れを解消して少しずつ攻めがつながる形になっていった」と一局を総括。「（2局とも）序盤から前例のない将棋になっているが、自分なりにそういった展開の中で一手一手考えながら指すことができている。第3局以降も、しっかりと読みの入った将棋が指せるように、引き続き頑張りたい」と次戦を見据えていた。

一方、糸谷九段は、「名人はアグレッシブな指し回しで、どう収めるか、どう落ち着かせるかという戦いだったが、バランスがうまくとれずきれいに押し切られてしまったという将棋だった」とコメント。「競り合いに持っていけなかったので、次からより気合を入れ直して、競り合いの将棋にしていきたい」と前を向いた。

これで藤井名人が連勝を飾り、シリーズは藤井名人の2勝、糸谷九段の0勝となった。第3局は5月7・8日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で行われる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）