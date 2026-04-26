トランプ大統領出席の夕食会で発砲　男はショットガンなど複数の武器を持ってホテルに宿泊

アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場で25日、31歳の男が発砲し、トランプ大統領は会場から退避させられました。

男の身柄は拘束され、トランプ大統領にけがはありませんでした。

ワシントンのホテルで開かれていたホワイトハウス特派員の夕食会で、トランプ大統領が歓談していたところ、ロビーで金属探知機を突破した男が銃を発砲する事件がありました。

トランプ夫妻はシークレット・サービスによって退避させられ、けがはありませんでした。

また、バンス副大統領や閣僚らにもけがはありませんでしたが、警備関係者が防弾ベストに銃弾を受け、病院で手当てを受けました。

事件直後、トランプ大統領は会見に臨みました。

トランプ大統領：

こういうことはいつもショッキングだ。（Q. 自分が狙われたと思う？）たぶんね。頭がおかしい人たちだ。

男はカリフォルニア州のコール・トマス・アレン容疑者（31）で、犯行当時ショットガンや刃物など複数の武器を持ち、ホテルに宿泊していたということで、現地当局は犯行動機や当時の警備状況などについて調べています。