Crystal Kayが、韓国のR&Bシンガー yoonmiraeを客演に迎えた新曲「Only One feat. yoonmirae」を5月8日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真と新たなアーティスト写真も公開された。

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Crystal Kayとyoonmiraeは長年の友人関係にあり、英語、日本語、韓国語で歌う今作のタイミングでyoonmiraeに客演をオファーし、コラボレーションが実現した。

Crystal Kayは今回のコラボレーションについて「今回やっと共演できたのが本当に本当に光栄ですし嬉しいです！お互い同じバックグラウンドを持つ、韓国でレジェンドの彼女と一緒に、ミックスカルチャーならではの楽しくて歌いたくなるような一曲に仕上がったと思います！このマルチカルチャーなムーブメントを感じてもらえたら、さらに嬉しいです！」とコメントしている。

また、韓国 ソウルにて2人が出演するMVの撮影が済んでいるとのことだ。

・Crystal Kay コメント

20年以上知り合いだったけど、今回やっと共演できたのが本当に本当に光栄ですし嬉しいです！お互い同じバックグラウンドを持つ、韓国でレジェンドの彼女と一緒に、ミックスカルチャーならではの楽しくて歌いたくなるような一曲に仕上がったと思います！Music Videoも自分のルーツでもある韓国で撮れたのもめちゃくちゃ嬉しいですし、このマルチカルチャーなムーブメントを感じてもらえたら、さらに嬉しいです！皆さんにたくさん「Only One」を聞いてもらいたい！！あなたのオンリーワンは、誰？

（文＝リアルサウンド編集部）