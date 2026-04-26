鹿島は２６日、明治安田百年構想リーグ第１３節東京Ｖ（２９日、味スタ）に向けた非公開練習を行った。

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ＧＷを迎えるにあたり、百年構想リーグも連戦に突入となる。鹿島は前節の柏戦（１〇０）から中４日で東京Ｖ戦へ。その後も中３日で町田戦（３日、メルスタ）、中２日で水戸戦（６日、メルスタ）、中３日で横浜ＦＭ戦（１０日、日産）と続く。

鬼木監督は「どこかで、とは思っている」とスタメンを大きく入れ替える「ターンオーバー」の導入も視野に入れていることを明かした。選手のコンディションを見極め、相手のスカウティングとも照らし合わせた上で、連戦中のどこかのタイミングでターンオーバーに踏み切ることを示唆した。

指揮官は「目の前の試合を勝たないと次につながっていかないので」と一戦必勝の姿勢を強調した上で、状況に応じて主力にも休息を与える構え。１年ぶりの戦列復帰から３試合連続で途中出場中のＦＷ師岡柊生は「鹿島は選手層も厚いし、誰が出ても勝てるというのは、鬼木監督が目指しているところでもある。出番が来た選手が活躍して、スタメンを勝ち取るぐらいの気持ちでやれば、自ずと勝利に近づくと思っています」と気合を入れた。（岡島 智哉）