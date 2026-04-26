【広島】新井貴浩監督 苦手の左腕に「何か変化を」打線改造実らず完封負け 佐々木泰を外し「状態というよりは…」
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―０広島（２６日・甲子園）
広島は今季４度目の完封負けで、引き分けを挟んで３連敗を喫した。８試合連続の２得点以下。７回２安打１失点の栗林を援護することができなかった。辰見が２番で移籍後初スタメン。５番に菊池、６番に大盛を並べた。佐々木、坂倉らを外して打線を組み替えたが、苦手の阪神・大竹にまたも好投を許し、このカード通算１６勝目を献上した。栗林は４回の佐藤輝のソロに泣いた。
新井貴浩監督の試合後の一問一答は以下
―栗林は好投
「きょうもナイスピッチングだったと思います」
―佐藤の一発で決まってしまった
「高さはボールだったので。高めのボール球を甲子園であそこまで運ばれたら。これはもう、相手が上だったと思うしかないです。ボール球だったので。ナイスピッチングでした」
―尻上がりに良くなった
「そうだね。リズムもだんだん良くなって、いいピッチングだと思います」
―佐々木をスタメンから外した。状態も良くないが
「状態というよりは。内容自体は上がってきているので。状態というより、相手が大竹というところで、いろいろ組み替えて使いたいなと」
―辰見の起用もそのため
「そうだね」
―５、６番の並びは、どこからでも好機をつくるイメージか
「そうだね、そんな感じです」
―辰見のスタメンは代走の切り札が消えることも覚悟の上で
「もちろん、もちろん。きょうは塁に出ることがなかったけど、塁に出たら相手も警戒する。打、走でプレッシャーもかけられる」
―大竹は毎回少しずつ変えてきているか
「ずっとやられているので。何か変化をというところで、きょうは辰見を。ファームの試合で４本ヒット打っているし、彼の足は相手は嫌だと思う」
―佐々木は今後も相手投手によって起用が変わるか
「いやいや。そこは臨機応変にやっていきたいと思います」
―苦しい状況だが、我慢して打線の復調を
「そうだね。少しずつではあるけど、底は抜けてきていると思う。各打者を見ても少しずつね、小園にしても坂倉にしても、だんだん。底は抜けていると思うので、辛抱強くいくしかないですね」